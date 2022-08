Casal é preso após instalar 'chupa-cabra' em caixa eletrônico de agência em Saquarema

Foi preso neste domingo (21), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, um casal suspeito de instalar um dispositivo conhecido como "chupa-cabra" em um caixa eletrônico de uma agência bancária do município. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

O golpe do "chupa-cabra' funciona da seguinte forma: o dispositivo era colocado no caixa eletrônico com o objetivo de prender o cartão que o cliente inserisse na máquina. Então, a dupla espera a vítima ir embora para desbloquear o aparelho e retirar o cartão do caixa.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia da região. Com eles, foram apreendidos arames e uma fita isolante, usados para montar o "chupa-cabra".