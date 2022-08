Tentativa de invasão à comunidade de facção rival termina com cinco baleados em Macaé

Um homem foi preso e quatro suspeitos foram baleados durante uma tentativa de invasão a comunidade no Lagomar, em Macaé, na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações de que criminosos de uma facção invadiriam uma comunidade dominada pela facção criminosa rival. Com a informação, a PM montou um cerco tático e identificou dois carros roubados com criminosos armados.

Carro foi interceptado pelos policiais | Foto: Divulgação

Os veículos foram interceptados e os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram, dando início a uma troca de tiros. Após o confronto, os policiais encontraram cinco criminosos baleados.

Os baleados foram levados para o Hospital Público Municipal (HPM). Um homem foi preso e outros quatro seguem internados em estado grave.

Na ação, foram apreendidos três fuzis e uma pistola, que foram levados para a 123ª DP (Macaé), onde a ocorrência foi registrada.