Foragido da Justiça de São Paulo é preso com arma em Búzios

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (27), no bairro Cem Braças, em Búzios. De acordo com a polícia, o suspeito é foragido do Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, agentes receberam informações de que o suspeito, de 25 anos, estaria foragido na cidade. O homem, que tem passagens por tráfico de entorpecentes, roubo e receptação, foi capturado pelos agentes após fazerem um patrulhamento pela região.

Após ser preso, o suspeito levou os agentes para o local onde escondia sua arma de fogo. Com ele, foi apreendido um revólver com numeração raspada e seis munições intactas.

O suspeito responderá por porte ilegal de arma de fogo.