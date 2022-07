Homem preso por falsificação de cerveja mostra processo de adulteração, vídeo!

Segundo as investigações, a caixa com 24 garrafas era vendida por um valor que variava entre R$90 a R$100 - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, a caixa com 24 garrafas era vendida por um valor que variava entre R$90 a R$100 - Foto: Divulgação

Sete pessoas foram presas, após serem flagradas falsificando garrafas de cerveja, em Araruama, Região dos Lagos.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (07), quando policiais da 82ª DP (Maricá) tiveram a atenção despertada para um caminhão de entrega de bebidas.

No veículo os policiais já encontraram as cervejas falsificadas e, logo após, conseguiram localizar o galpão onde o crime era realizado, em Araruama.

Com apoio dos policiais civis do local, a equipe prendeu em flagrante sete pessoas envolvidas no processo que consistia em retirar rótulos e chapinhas de uma cerveja com nome "A Outra" e colocar informações referentes a marcas famosas.

Segundo as investigações, a caixa com 24 garrafas era vendida por um valor que variava entre R$90 a R$100. O que é indício de que os comerciantes que compravam sabiam da falsificação.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (07) | Foto: Divulgação

Os produtos adulterados eram vendidos na Região dos Lagos, e nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói.