Investigado por homicídio é preso em flagrante com arma em Araruama

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam em flagrante um homem investigado pelo crime de homicídio. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, municiado.

Com base em investigação do Setor de Inteligência da delegacia, os agentes foram até a residência do acusado, no bairro Mutirão, em Araruama, na Região dos Lagos, para cumprir um mandado de busca e apreensão. No imóvel, os policiais encontraram a arma, munições e uma faca. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.