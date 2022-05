Prefeito de Cabo Frio testa positivo para a Covid-19

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, testou positivo para a covid-19 nesta segunda-feira (23). O chefe do Executivo cabo-friense apresentou sintomas leves na sexta (20) e teve a confirmação após a realização do exame nesta segunda. O prefeito está em dia com a vacinação e apresenta bom estado de saúde. Ele ficará em isolamento domiciliar até o teste negativo. Enquanto isso, seguirá realizando normalmente os despachos necessários a partir de sua residência.