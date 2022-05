Preso homem envolvido em morte de casal em São Pedro da Aldeia

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta segunda-feira (23/05), um homem por envolvimento na morte de um casal. Rodrigo de Souza e Maria Joana Macedo de Souza foram mortos a tiros, no dia 28 de janeiro de 2021, quando estavam dentro de uma kombi.

O crime aconteceu no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O acusado e um comparsa, já morto, atiraram contra as vítimas. Segundo as investigações, o casal não era o alvo dos assassinos, que cometeram os homicídios a mando de uma terceira pessoa, que já está presa. O homem preso nesta segunda pilotou a motocicleta que transportou o executor ao local dos fatos e deu fuga em seguida.

Após os assassinatos, os policiais levantaram informações, identificaram e prenderam os autores. De acordo com os agentes, o crime foi cometido porque o dono do veículo teria deixado de traficar drogas para a facção da região.