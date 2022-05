Foragido há mais de 15 anos é preso em Cabo Frio

Um homem foragido da Justiça há mais de 15 anos pelos crimes de homicídio e roubo foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde desta segunda-feira (23). Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Marcos Antônio foi capturado Avenida Adolfo Beranger Jr, no bairro São Cristóvão, após um levantamento de dados do setor de inteligência da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Comarca de São João Del Rei, do estado de Minas Gerais, onde o acusado cometeu os crimes. Ele estava foragido desde 2005.

O acusado foi encaminhado para a 125ª DP, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.