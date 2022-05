Presos integrantes de quadrilha de roubo de cargas na Região dos Lagos

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam em flagrante, neste domingo (22/05), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões e cargas na BR-101. Eles foram capturados no município de Armação de Búzios, na Região dos Lagos.

Os criminosos foram localizados a partir de trabalho de inteligência e monitoramento. A quadrilha atuava entre os municípios de Itaboraí, na Região Metropolitana, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e já vinha sendo monitorada há dias. Os criminosos agiam sempre de forma violenta e com emprego de armas de fogo, agredindo e mantendo os motoristas dos caminhões em cárcere privado até que outra parte do bando pudesse se deslocar com os veículos roubados até o local de guarda.

Na semana passada, os agentes chegaram perto da organização criminosa quando recuperaram um caminhão que havia sido roubado no município de Silva Jardim. O veículo foi encontrado em São Pedro da Aldeia, menos de 16 horas depois do crime.

Após tomar conhecimento de outro roubo com características semelhantes, a equipe da 118ª DP iniciou as diligências, que resultaram na captura de quatro integrantes da quadrilha. Os agentes recuperaram dois caminhões, sendo um deles com carga avaliada em R$ 500 mil. Os policiais também apreenderam um dos veículos usados pelo grupo, diversos celulares e documentos de vítimas de assaltos, o que vai ajudar a identificar outros possíveis crimes cometidos pela mesma quadrilha.

As investigações e diligências prosseguem com o objetivo de identificar a participação de outros autores e reprimir esse tipo de conduta criminosa.