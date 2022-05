“Música na Fonte” neste domingo (22) em Cabo Frio

Amantes da música poderão apreciar, neste domingo (22), até 12h, mais uma edição do projeto “Música na Fonte”. Realizado no Parque Municipal Fonte do Itajuru, o evento cultural conta com apresentações musicais, duas vezes por mês, buscando valorizar artistas da cidade.

Dessa vez o evento vem carregado de homenagens e muita emoção, com um tributo a Gilberto Marques, cantor e compositor cabo-friense que faleceu em 2021, vítima da covid-19. Jorginho Vilas comandará o tributo e será acompanhando de amigos de longa data do músico.

A programação gratuita é mais uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. Por ser em espaço aberto, o evento pode ser adiado em caso de chuva.

O Parque Municipal Fonte do Itajuru fica no Largo de Santo Antônio, 983, no Centro, e possui amplo espaço arborizado, com um espelho d’água anexo à guarita erguida com recursos doados pelo Imperador Dom Pedro II quando esteve em Cabo Frio, em 1847.

O local fica aberto para a população todos os dias, das 9h às 17h, onde os visitantes podem desfrutar de momentos de contato com a natureza.