São Pedro da Aldeia abre inscrições para concurso fotográfico

Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de fotografia promovido pela Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia. Toda população pode participar da iniciativa, que tem como tema “Encantos da Aldeia”. As imagens devem ser inéditas e inscritas nas modalidades “Circuito Histórico e Cultural” ou “Paisagens”. Os interessados devem se inscrever até o dia 08 de junho, de forma on-line. A participação é gratuita. O Chamamento Público nº 07/2022, com todas as regras do concurso, está disponível no site da Prefeitura, em www.pmspa.rj.gov.br.





Cada participante poderá inscrever até duas fotografias, sendo uma em cada modalidade. Os registros deverão ser enviados para o e-mail encantosdaaldeia@gmail.com, até 08 de junho, com nome do autor e título da foto, além da autorização de Uso de Imagem, disponível no Edital, e da ficha de inscrição.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, falou sobre a iniciativa. “São Pedro da Aldeia tem muita história linda para contar e vamos fazer isso por meio da fotografia. O Edital ‘Encantos da Aldeia’, além de revelar os talentos fotográficos da cidade, também irá divulgar lindas imagens do nosso município, através das lentes e da criatividade dos participantes. Queremos valorizar a nossa cidade e revelar nossos encantos para o mundo”, afirmou.

As fotos serão analisadas por uma comissão avaliadora e os 40 melhores cliques seguirão para uma votação popular. O público em geral terá de 20 de julho a 05 de agosto para votar em suas fotografias favoritas na página oficial da Secretaria de Turismo no Facebook. O grande vencedor será premiado com o valor de R$1.000,00; o segundo colocado será contemplado com R$500 e o terceiro lugar receberá um prêmio de R$250. A premiação independe de categoria.