Defesa Civil de Cabo Frio declara Estado de Atenção

A Prefeitura de Cabo Frio informa que, em decorrência dos ventos fortes, a Defesa Civil Municipal está em estado de atenção nas próximas 24h. Até o início da noite desta quinta-feira (19), foram registradas 12 quedas de árvores em vias públicas. A Defesa Civil também atendeu a três casos de destelhamento, sendo um deles no Estádio Correão, no Jardim Caiçara, onde foram interditadas a Rua Dario Pereira de Souza e a Rua do Correão como medida de segurança.

Parte da estrutura do Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão foi avariada. Por esse motivo, o atendimento estará suspenso nesta sexta-feira (20) para reparos.

O plano de contingência municipal foi acionado, deixando todas as secretarias de sobreaviso. A previsão indica a ocorrência de rajadas de vento que podem chegar a 86 Km/h.

A Defesa Civil Municipal alerta a população para que evite a permanência embaixo de árvores, placas e outdoors, enquanto o vento estiver forte. Em caso de emergência os seguintes números estão disponíveis: 2647-0199 ou 199.