Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia inaugura nova sede

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia vai inaugurar, neste sábado (21), às 15h, um novo espaço para os serviços administrativos da pasta, além de concentrar atendimentos especializados em um único local. A nova sede está localizada na Rua Antônio Benedito Siqueira, nº 387, no Centro.

O prédio abrigará o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Farmácia Municipal, o programa Melhor em Casa, PAISMCA, Regulação Municipal, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Transporte Fora do Município (TFD) e o setor de Vigilância em Saúde, que compreende as Vigilâncias Ambiental, Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e Bem-estar Animal.

O objetivo é facilitar o acesso da população aos dispositivos da Saúde e promover a intersetorialidade, aproximando as equipes de trabalho.