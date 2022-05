Projeto Lona na Lua pode ser implantado em Iguaba

O secretário de Educação de Iguaba Grande, Jales Lins, recebeu na tarde desta quarta-feira (18), o Coordenador do Projeto Lona na Lua, Zeca Novais. O encontro teve a finalidade de apresentar o projeto para análise da viabilidade de implantação em Iguaba Grande.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento cultural e social de crianças e jovens através de um modelo de arte inclusiva. Atualmente, com polos em Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Tanguá, o programa busca implantar “lonas” nas cidades do interior oferecendo oficinas de teatro, circo, música e dança, para todos.

Para o secretário de Educação, Jales Lins, a proposta de implantação do projeto é muito interessante. “Vamos estudar a possibilidade de inserção de um polo do projeto aqui em Iguaba Grande. Acredito que projetos como este são de grande importância para inclusão social e essa é a nossa maior meta”. Afirmou Jales Lins.

Na reunião estavam presentes, também, o subsecretário de Educação, Arilson Cácio Rodrigues e o secretário de Obras e Urbanismo, Ronen Antunes.

Sobre o Lona na Lua

O projeto, fundado em 2009, é um movimento sociocultural que luta pela transformação através de um modelo de arte inclusiva, atuando nas áreas do teatro, circo, música e dança que, de forma acolhedora, mescla etnias, classes sociais, credos e pessoas com necessidades especiais.

Com experiência e grandes parcerias, em 2015, o projeto participou do quadro “Um Por Todos e Todos Por Um” no Caldeirão do Huck, programa de televisão da TV Globo. A Lona foi reformada pelo programa, potencializando ainda mais as oficinas, que atendem cerca de 200 crianças e adolescentes, de 08 a 18 anos, por ano.