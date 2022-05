Preso acusado de tentativa de homicídio em São Pedro da Aldeia

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta terça-feira (17/05), um homem acusado de tentativa de homicídio. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, o autor teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra um homem, no dia 17 de setembro de 2021, no bairro Flexeira, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

A vítima foi atingida superficialmente na cabeça e, em seguida, socorrida no hospital da região. De acordo com os agentes, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 100,00 que a vítima tinha com o acusado.

O autor também tem outras dez anotações criminais, sendo sete por ameaça e duas por violência doméstica.