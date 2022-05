Homens são presos tentando furtar cabos de Cine Clube Macaé

Três homens foram encontrados no subsolo do Cine Clube Macaé, localizado no centro do município da Região dos Lagos, tentando furtar cabos elétricos do local. As informações são do RC24H. A captura dos suspeitos foi feita pela Guarda Municipal e os homens foram levados para a delegacia, onde responderão por furto. O caso ocorreu na última terça-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, os homens foram localizados depois que os guardas receberam uma denúncia que informava sobre uma movimentação no Cine Clube. Eles foram presos e levados para a 123ª DP (Macaé). Os homens confessaram o crime.

Os criminosos entraram no local arrombando portas e janelas. O Cine Clube Macaé foi fundado em 1964 e, segundo a Prefeitura, durante mais de 30 anos, foi a principal referência cultural da cidade e ponto de encontro da sociedade macaense.