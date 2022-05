Homem é encontrado morto em canal de Cabo Frio

Agentes da Polícia Civil da 126ª DP (Cabo Frio) estão investigando o caso de um homem que foi encontrado morto no último final de semana. O corpo da vítima foi localizado por pessoas que estavam próximas enquanto estava boiando no Canal do Itajuru, no mesmo município da Região dos Lagos. O corpo do homem possui marcas de tiro.

Segundo o portal RC24H, pessoas viram o homem e acionaram os policiais militares que visualizaram a estrutura física boiando e chamaram os bombeiros para efetuar o resgate.

Ainda não se sabe o que teria ocorrido e o motivo da morte dele. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região e, em seguida, foi liberado para o enterro.