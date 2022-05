Semana da Família nos CRAS de Cabo Frio começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Cabo Frio promove, a partir desta segunda-feira (16), a Semana da Família, com a programação de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. A confraternização é aberta ao público, com a participação das famílias referenciadas nos CRAS, e será realizada nas diversas unidades municipais até a próxima quinta-feira (19).

Nesta segunda (16), a partir das 9h, o CRAS do Jacaré terá um café da manhã, roda de conversa e bazar. Mais tarde, a partir das 14h, é a programação será na Praia do Siqueira, com música, roda de conversa e bazar gratuito.

No CRAS do Monte Alegre haverá roda de conversa e dinâmicas na terça-feira (17), às 14h. Ainda na terça, só que das 10h às 15h, as atividades serão realizadas no CRAS Jardim Esperança, em parceria com a Enel Distribuidora. Na ocasião, apresentando a conta de luz, será possível trocar duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas por outras duas lâmpadas de led.

Ainda no Jardim Esperança, na quinta-feira (19), a programação em conjunto com a concessionária se estenderá à equipe volante Rosa Brandão, que atua no Condomínio Monte Carlo (Programa Minha Casa Minha Vida), onde haverá ações e dinâmicas para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e seus familiares, bem como distribuição de brinde e troca de lâmpadas. O CRAS também divulgará informações sobre como agir e prevenir a exploração sexual, em referência ao Dia de Combate a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, na quarta (18).

Na quarta-feira (18), às 9h, o CRAS de Botafogo terá música, coffee break e sorteio de brindes. Também na quarta, às 10h, está prevista uma programação no CRAS de Tamoios, ao lado do Ginásio Poliesportivo Joâo Augusto Teixeira Silva.

Por fim, na quinta-feira (19), às 9h30, o CRAS do Manoel Corrêa receberá um café da manhã, com roda de conversa e bazar, enquanto às 14h, no CRAS Central, no Parque Central, haverá atividades de música, oficina, palestra, bazar e lanche.

Retomada das oficinas nos CRAS

Após o período pandêmico, a Secretaria de Assistência Social retorna gradativamente com as oficinas nos CRAS. As unidades do Parque Central, Jacaré e Jardim Esperança retornaram com as atividades de desenho artístico.

A oficina de Culinária é realizada nos CRAS do Monte Alegre, Manoel Corrêa e Praia do Siqueira; enquanto a de Artesanato foi iniciada na última sexta-feira (13) no Manoel Corrêa, na Praia do Siqueira e no Monte Alegre.

Para se inscrever é preciso ser cadastrado no CRAS, comparecer à unidade da sua área de abrangência das 8h às 17h e se cadastrar na oficina de interesse.