Macaé reinaugura restaurante popular com refeições gratuitas

O restaurante popular da Aroeira será reaberto no próximo dia 24, para oferecer gratuitamente, mais de 1500 refeições diárias. Com a reinauguração prevista para acontecer às 10h e logo em seguida o oferecimento do almoço às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e de risco social na cidade, o prefeito Welberth Rezende cumpre uma das metas grifadas no seu plano de governo, quando assegurou que na assistência social e direitos humanos haveria de universalizar a oferta de serviços da proteção básica e especial.

Agora, totalmente revitalizado e administrado pela secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, o restaurante popular, como política pública, visa oferecer um dos direitos básicos e sociais de uma população que é a alimentação. No plano de governo consta ainda, a ampliação de sua abrangência com mais uma unidade no Lagomar.O secretário Fabrício Afonso, está bastante animado por ter cumprido todos os trâmites legais para que o restaurante possa desempenhar o seu papel de oferecer a refeição gratuita ao invés do custo de R$1,00 que alimenta ainda mais o alcance social deste projeto do governo municipal. “Sou grato ao prefeito Welberth Rezende por me ter proporcionado a incumbência de poder realizar uma de suas metas'', ressaltou.O perfil e o cardápio - O perfil dos frequentadores do Restaurante Popular da Aroeira será de famílias, moradores das comunidades vizinhas (Malvinas, Botafogo, Morro de São Jorge e outros) e, sobretudo, aposentados, desempregados, idosos, moradores em situação de rua e estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O cardápio vai abranger uma alimentação saudável como salada, guarnição, algum tipo de proteína, além de suco e sobremesa, de preferência, uma fruta.