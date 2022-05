Polícia prende padrasto por cárcere privado e tortura a enteado, de 3 anos

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (06/05), um homem acusado de tortura e cárcere privado contra o enteado, de 3 anos, e a mãe da criança. Ele foi capturado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, durante tentativa de fuga.

De acordo com os agentes, a delegacia de Cabo Frio foi comunicada pelo Conselho Tutelar sobre uma criança que havia dado entrada no hospital com diversas queimaduras, inclusive nas regiões das nádegas e da genitália, e com o rosto desfigurado por socos e tapas.

Em depoimento, a mãe da criança contou que era mantida em cárcere privado pelo acusado, sem qualquer possibilidade de contato externo desde janeiro. Durante esse tempo, ela e o filho eram constantemente agredidos pelo autor, que utilizava isqueiro, pedaços de ferro e madeira.

Os policiais então deram início à busca pelo criminoso. Foi realizado um cerco pelas principais vias da região e o homem foi interceptado na saída da cidade de São Pedro da Aldeia.