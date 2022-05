Casa do Trabalhador recebe currículos para motoristas categoria D

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Renda, por meio da Casa do Trabalhador, na Região dos Lagos está recebendo currículos para a função de motoristas de ônibus com a CNH na categoria D. O programa vai direcionar os candidatos ao processo seletivo de uma empresa privada, que está em busca dos profissionais.

De acordo com a Casa do trabalhador, os interessados devem entregar o currículo de forma presencial na unidade, localizada na Rua Rita Pereira, nº 61, no centro da cidade em São Pedro da Aldeia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h ás 17h, sem intervalo para almoço. As empresas contratantes afirmam que a apresentação do certificado de direção defensiva para transporte de passageiros será um diferencial durante o recrutamento.

A prefeitura da cidade reforça que a Casa do Trabalhador atua como um facilitador durante o processo seletivo captando currículos para serem encaminhados para as empresas ofertantes. Caberá ao empreendimento fazer a análise final curricular de cada candidato pré-selecionado, mediante processo interno e de acordo com as necessidades e diretrizes da empresa.

De acordo com o Cadastro de Empregados e Desempregados a (Caged) nos 12 meses do ano anterior, os sete municípios que correspondem a Região dos Lagos, perderam cerca de 1.417 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados foram divulgados no início deste ano.