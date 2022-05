Mães serão homenageadas em Cabo Frio neste domingo (8)

Amantes do samba e choro terão mais uma grande oportunidade de apreciar, neste domingo (8), das 9h às 11h, mais uma edição do projeto “Música na Fonte”. Realizado no Parque Municipal Fonte do Itajuru, o evento cultural conta com apresentações musicais, duas vezes por mês, buscando valorizar essencialmente o artista da cidade.

Em homenagem às mães cabo-frienses, na segunda edição do ano a Família Lopes vai fazer um passeio pelo samba, enaltecendo a música brasileira. A programação gratuita é mais uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.

O Parque Municipal Fonte do Itajuru fica no Largo de Santo Antônio, 983, no Centro, e possui amplo espaço arborizado, com um espelho d’água anexo à guarita erguida com recursos doados pelo Imperador Dom Pedro II quando esteve em Cabo Frio, em 1847.

O local fica aberto para a população todos os dias, das 9h às 17h, onde os visitantes podem desfrutar de momentos de contato com a natureza.