Corrida da Faetec em Movimento de São Pedro da Aldeia abre novas inscrições

A Faetec em Movimento de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, será realizada neste sábado (07), às 08h, após seu adiamento devido à forte chuva, que caiu na cidade no último dia 02. Para a inscrição de novos participantes, o projeto abre mais vagas nesta quarta-feira (04), a partir das 10h, na sede da unidade, localizada na Rua Epaminondas Pereira Nunes, no bairro Nova São Pedro. As inscrições são gratuitas.

A etapa terá o percurso de 5 km, com categorias que vão dos 19 até acima dos 70 anos. Todos os participantes, que concluírem a prova, ganharão medalha de participação. Haverá ainda premiação com troféus para os três primeiros colocados, além de dinheiro para o primeiro até o quinto colocado no geral. O 1° lugar ganhará R$500,00; o 2° R$400,00; o 3° R$300,00; o 4° R$200,00; e o 5° R$100,00 reais. Neste circuito, a novidade será o troféu aos três primeiros colocados no geral da categoria de pessoas especiais.

A retirada dos kits acontecerá na sexta-feira (06), das 10h às 18h, na sede da Faetec São Pedro da Aldeia. Todos os participantes terão que apresentar documentos de identificação e trazer dois quilos de ração para gato ou cachorro na hora do resgate do kit da prova.