Homem é preso suspeito de torturar o filho de 2 anos em Cabo Frio

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (30), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, suspeito de torturar o filho de 2 anos. O suspeito foi preso dentro da UPA do bairro Parque Burle após a criança dar entrada na unidade médica.

Segundo a PM, o homem chegou na UPA com a madrasta da criança, que estava desacordada e com hematomas. Os médicos acionaram a polícia após perceberem sinais de maus tratos. Os policiais chegaram no local e prenderam o homem após confirmarem a violência.

O menino precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, devido ao estado de saúde, que é grave, segundo a direção do hospital.

A madrasta, que é testemunha, foi ouvida e liberada.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).