Homem é preso após esfaquear companheira em Saquarema

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio neste domingo (1º) em Saquarema, na Região dos Lagos. Segundo a polícia, o caso aconteceu no dia 22 de abril, quando o suspeito foi à delegacia e alegou que a companheira foi golpeada com 10 facadas durante uma tentativa de assalto.

Ainda de acordo com a polícia, o homem mudou a versão do depoimento dizendo que, por ciúmes, a mulher teria golpeado ela mesma.

A mulher foi hospitalizada no dia 22 e recebeu alta no dia 28 de abril. A polícia informou que o laudo de corpo de delito apontou que ela foi ferida 22 vezes por objeto cortante.

Durante as investigações, policiais da 124ª DP (Saquarema) reuniram provas de que o próprio companheiro da moça foi o responsável pelas lesões.

Ouvida no domingo, a vítima disse à polícia que estava preocupada com a possibilidade do agressor fugir do país.

Foi cumprido um mandado de prisão contra o suspeito e ele foi preso no Centro da cidade. O agressor foi encaminhado para a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.