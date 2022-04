Chefe de quadrilha de furto de motos aquáticas é preso em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (29/04), um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em furtar motos aquáticas e lanchas. Ele foi localizado na praia do Recife, em Angra dos Reis, quando levava um dos itens furtados para vender a um empresário.

A ação ocorreu com o apoio de policiais militares. No momento da abordagem, o criminoso estava navegando em uma das embarcações e portava uma pistola. Ele foi autuado por formação de quadrilha armada e porte de arma de fogo, e será indiciado por furto.

Além do preso, havia um outro integrante da quadrilha, que conseguiu escapar. As investigações prosseguem para localizá-lo e identificar outros membros do grupo.