Governo do Estado dá início às obras da RJ-106/140 em São Pedro da Aldeia

Em visita à Região dos Lagos nesta quinta-feira (28/04), o governador Cláudio Castro tirou do papel uma importante demanda dos moradores: deu início às obras da RJ-106/140. Com investimentos de mais de R$ 64 milhões, as intervenções vão beneficiar quem trafega entre São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. Também em São Pedro da Aldeia e em Araruama, Castro inaugurou duas unidades da Casa do Trabalhador. Já em Rio das Ostras e Iguaba Grande foram assinados Termos de Cooperação Técnica para obras de construção, drenagem, pavimentação e recapeamento em diferentes localidades.

Após o comando para início das obras na RJ-106/140, o governador explicou que as intervenções são de grande importância para a Região dos Lagos, melhorando a trafegabilidade dos motoristas. Os trabalhos serão realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) e vão revitalizar a estrada desde a reconstrução do pavimento até o reforço da sinalização horizontal. A iniciativa compreende um trecho de 27 quilômetros.

"Comprovamos que a união de esforços entre governo e prefeituras é a grande saída para resolver pendências históricas com a população do interior do estado. Nossa missão é trazer cada vez mais ofertas de saúde, emprego, educação e infraestrutura para quem vive afastado dos grandes centros urbanos. As cidades do interior precisam ter vida própria e quem nelas vive merece atenção máxima do poder público", afirmou Cláudio Castro.

Durante visita a São Pedro da Aldeia, o governador inaugurou uma Casa do Trabalhador, que busca beneficiar cidadãos com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação, intermediação de mão de obra e encaminhamento para atividades de geração de renda.

Também foram assinados diversos Termos de Cooperação Técnica para realização de obras de pavimentação e drenagem nos bairros Parque Estoril, Alecrim, Recanto do Sol, Jardim Primavera, Balneário e Colinas. Ainda foram firmados compromissos para a construção da Clínica Escola do Autista, que vai atender crianças, adolescentes e jovens no espectro, e obras de recapeamento de revestimento asfáltico na Estrada de Boa Vista.

Recursos e obras para Rio das Ostras

Em Rio das Ostras, Cláudio Castro entregou um certificado simbólico de R$ 38.753.857,60, referente aos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento. Durante o evento, que aconteceu no Teatro Popular, ainda assinou Termos de Cooperação e Autorização para obras de pavimentação, construção do Colégio Estadual Mauricio Medeiros de Alvarenga e de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Araruama tem obras iniciadas e ganha Casa do Trabalhador

Em Araruama, o governador assinou a ordem de início para a realização da obra de construção de acostamento, ciclovia e calçada no trecho que corta a Praia Seca, no 4° distrito. Com investimento de cerca de R$ 4,2 milhões, as intervenções serão realizadas em um trecho de 1,7 km.

O governador ainda assinou Termos de Cooperação Técnica para obras de drenagem, pavimentação e urbanização da Estrada da Posse, Estrada Velha de Iguaba, Estrada Arlindo Tavares, Estrada Arrastão e trecho da Estrada da Conceição. O trecho Oscar Clark, no bairro Fonte Limpa, também foi contemplado nos documentos assinados para receber intervenções.

Assim como São Pedro da Aldeia, Araruama ganhou uma Casa do Trabalhador. A nova unidade, que tem seu espaço na Av. Brasil, será um importante reforço na implementação de políticas de trabalho, emprego e geração de renda.

Intervenções de infraestrutura e pavimentação em Iguaba Grande

No município, em evento na Nova Praça da Estação, o governador assinou Termos de Cooperação Técnica para execução de obras de infraestrutura e pavimentação nos bairros Canelas City, Parque Tamariz e São Miguel, e de macrodrenagem no Rio Salgado.