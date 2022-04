Fiéis se assustam com tiros durante culto em Igreja

A noite da última quarta-feira (27) para os cristãos de uma igreja no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, deveria ser de paz - o que não aconteceu. Ao decorrer do culto, três disparos foram ouvidos dentro do templo.

Vários fiéis correram tentando se esconder dos tiros. Segundo a Polícia Militar, equipes do 25°BPM (Cabo Frio) foram acionadas para verificar uma denúncia de comércio de entorpecentes no morro da Cabocla, em Arraial do Cabo. No local, os policiais foram atacados a tiros por um grupo de criminosos. Até o momento, não há registro de feridos ou detidos. O policiamento foi intensificado na região.