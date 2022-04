Torneio de Futebol do Dia do Trabalhador tem confrontos definidos em Cabo Frio

Dez equipes estão confirmadas no Torneio de Futebol do Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1º), no Estádio Municipal Correão. A competição é promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, com organização da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer.

Na terça-feira (26) foi feito o sorteio dos confrontos da competição. Serão realizadas nove partidas, todas com dois tempos de 15 minutos em cada. O primeiro jogo está marcado para às 8h.

O sistema de disputa é de eliminatória simples. Em caso de empate no tempo normal, os classificados em cada partida serão definidos por meio de disputa de pênaltis.

O acesso de torcedores às arquibancadas do Correão será feito mediante a doação opcional de 1kg de alimento não-perecível. O total arrecadado será doado para instituições da cidade.

As equipes que se inscreveram para participar do torneio foram: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Guarda Municipal, Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde, Comsercaf, Câmara Municipal, Secretaria de Governo, Comsercaf Tamoios, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação.

A tabela ficou definida da seguinte forma:

1ª Fase

Jogo 1 – 8h – Fazenda X Comsercaf Tamoios

Jogo 2 – 8h40 – Esporte e Lazer X Governo

Quartas de Finais

Jogo 3 – 9h20 – Educação X Obras e Serviços Públicos

Jogo 4 – 10h – Comsercaf 1º Distrito X Câmara de Vereadores

Jogo 5 – 10h40 – Guarda Municipal X Vencedor do Jogo 1

Jogo 6 – 11h20 – Saúde X Vencedor do Jogo 2

Semifinais

Jogo 7 – 12h10 – Vencedor do Jogo 3 X Vencedor do Jogo 5

Jogo 8 – 13h – Vencedor do Jogo 4 X Vencedor do Jogo 6

Final

Jogo 9 – 14h – Vencedor do Jogo 7 X Vencedor do Jogo 8

Haverá troféus e medalhas para o campeão e para o vice-campeão. O artilheiro e o melhor goleiro receberão prêmios individuais.