“Na praia, bom é o som do mar” já apreendeu 132 equipamentos de som em Cabo Frio

Desde dezembro de 2021, está em curso em Cabo Frio a campanha “Na praia, bom é o som do mar”, que proíbe o uso de caixas de som em todas as praias da cidade, conforme determina a legislação estadual e municipal. Em quatro meses, diversas operações já foram realizadas e 132 equipamentos de som foram apreendidos por equipes da prefeitura.

Para auxiliar e orientar os banhistas quanto às regras para a permanência nas praias de Cabo Frio, a Prefeitura também instalou placas informativas pelas orlas da cidade.

As placas foram instaladas nos acessos mais movimentados da Praia do Forte, Praia das Conchas, Praia do Peró, Ilha do Japonês, Praia do Pontal de Tamoios e Long Beach.

Além das placas, a Prefeitura de Cabo Frio segue com as ações de conscientização. Agentes da prefeitura abordam os banhistas para que o som seja desligado. Caso haja insistência, o equipamento é apreendido.