Polícia investiga caso de homem encontrado morto em Cabo Frio

Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) seguem investigando o caso do corpo de um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, que foi encontrado no Buraco do Boi, localizado no bairro Marlin, em Cabo Frio, na última segunda-feira (25). A vítima morreu antes da chegada da polícia, segundo o G1.

Os agentes buscam entender quem teria cometido o crime e com qual motivação. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região e deve ser analisado.

No corpo da vítima, haviam marcas de tiros. A Polícia Civil periciou o local e encontrou cinco cápsulas de munição próximo ao corpo da vítima.