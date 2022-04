Magdala assume como prefeita interina de Cabo Frio

A vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, assumiu nesta sexta-feira (22), de forma interina, a chefia do Executivo Municipal, em posse realizada na Câmara Municipal dos Vereadores. A transferência do cargo foi realizada para que o prefeito José Bonifácio se concentre no período final de recuperação após uma cirurgia realizada no dia 8 deste mês.

Com a posse, Magdala faz história como a primeira cidadã de Tamoios no comando da Prefeitura de Cabo Frio. Durante a posse, a prefeita em exercício desejou melhoras para o prefeito José Bonifácio e afirmou que dará continuidade às ações que vêm sendo realizadas na cidade.

“Em primeiro lugar, desejo pronta recuperação ao prefeito e torço para que ele volte logo a exercer o mandato. Vou continuar desenvolvendo o planejamento estabelecido para o Governo Municipal. Farei de tudo para que os projetos continuem avançando e conto com o apoio da Câmara e de toda a população para que o bom trabalho permaneça sendo realizado”, declarou Magdala.

Ao enviar o documento convocando a vice para assumir a chefia do Governo Municipal, o prefeito José Bonifácio reiterou total confiança no trabalho de Magdala Furtado.

Ele se recupera de forma satisfatória de uma cirurgia de hepatectomia segmentar, realizada no Complexo Hospitalar de Niterói, que teve o objetivo de retirar um nódulo no fígado. De acordo com a equipe médica, a recuperação acontece de acordo com o previsto e ele apresenta ótimo estado de saúde.