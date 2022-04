Cabo Frio monta esquema de trânsito para o Espaço de Eventos de 21 a 23 de abril

A Prefeitura de Cabo Frio montou um esquema especial de trânsito para o Espaço de Eventos, na Estrada de Perynas, nos dias 21, 22 e 23 de abril. O Decreto Municipal Nº 6.826, de 19 de abril de 2022, publicado na edição 428, do Diário Oficial Eletrônico, dispõe sobre a proibição de circulação, parada e estacionamento de veículos nas vias públicas, no entorno do Espaço de Eventos, onde estará acontecendo o Cabofolia.



As interdições começarão a partir das 10h desta quinta-feira (21), e valerão até as 6h da manhã de domingo (24). Neste período, a Rua Salina Ponte Grossa será parcialmente interditada, sendo autorizada somente a entrada de veículos credenciados e para estacionamento no Espaço de Eventos. A Rua Joaquim Melo Júnior também terá bloqueio parcial. Esta via será destinada somente para acesso ao estacionamento com cobrança de ingressos.

Já a Rua Luiz Feliciano Cardoso será totalmente interditada, sendo a entrada de veículos permitida para quem estiver portando a credencial emitida pela organização do evento. O decreto determina ainda que o estacionamento de veículos nas vias públicas de acesso à Estrada de Perynas seguirá proibido nos dias 21, 22 e 23 de abril.

FISCALIZAÇÃO NO FERIADO E FIM DE SEMANA

No feriado e no fim de semana, as equipes de fiscalização da Prefeitura estarão atentas às irregularidades em Cabo Frio e Tamoios. Os fiscais de Posturas e Mobilidade Urbana, em conjunto com a Guarda Civil Municipal estarão atentos ao ordenamento e irregularidades no trânsito, e também no controle da entrada dos ônibus de turismo.

De acordo com a secretária de Mobilidade Urbana, Tita Calvet, somente os veículos com autorização da Prefeitura poderão circular pela cidade, para levar os passageiros para os meios de hospedagem e estacionar no Terminal dos Ônibus de Turismo (TOT), que neste feriado terá a ocupação máxima permitida, que é de 140 veículos.

“Nossas equipes de fiscalização estarão atentas à circulação de ônibus sem licença na cidade. Somente os veículos com autorização poderão entrar, levar os passageiros até o meio de hospedagem e permanecer estacionado no TOT”, explica a secretária.

Já nas praias da cidade, a fiscalização será realizada pelo Grupamento Operacional de Praia, da Guarda Civil Municipal, em conjunto com os fiscais de Posturas e Meio Ambiente. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também estará trabalhando em conjunto com as equipes de fiscalização da Prefeitura de Cabo Frio.