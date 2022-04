Grupo é preso após roubar loja de joias em Araruama

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e militares prenderam, nesta quarta-feira (20/04), sete pessoas acusadas de roubar uma loja de joias em Araruama, na Região dos Lagos. Os integrantes da quadrilha são do estado de Minas Gerais.

Os agentes foram acionados após o assalto. Um dos sócios da loja auxiliou o trabalho dos policiais e forneceu informações que auxiliaram a localizar e prender parte do bando, que estava hospedado em Saquarema.

Com um casal de criminosos foram encontradas uma pistola e uma bolsa contendo o material roubado. A dupla confessou o assalto. Outra equipe já havia prendido um dos autores do crime.

Os policiais continuaram em diligências e foram até uma pousada no bairro Boqueirão, em Saquarema, e prenderam mais um bandido, que estava com a moto usada no crime. Os agentes também identificaram um carro roubado, que estava com um dos autores, e apreenderam as armas utilizadas no assalto.