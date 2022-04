São Pedro da Aldeia segue com reforço na segurança durante o feriado

O município de São Pedro da Aldeia terá o ordenamento das vias intensificado durante o feriado prolongado a partir desta quinta-feira (21). O reforço visa garantir a segurança dos moradores e dos visitantes esperados para o feriado nacional de Tiradentes e o estadual de São Jorge. O trânsito também terá alteração e será interrompido em ambos sentidos da Avenida São Pedro no domingo (24), a partir das 17h, para a passagem de blocos carnavalescos. Os jogos do 38º Fest Verão continuam durante o período.

Os agentes da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil, além de vigias e vigilantes, seguem em esquema especial de trabalho. Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, o foco continua sendo o patrulhamento preventivo. “Tivemos os primeiros dias de Fest Verão tranquilos e continuamos com o reforço no efetivo para garantir a segurança e o ordenamento no município. Essa semana, além dos jogos, teremos o feriado prolongado e a passagem de blocos carnavalescos, por isso, nossos agentes estarão em deslocamento pelas imediações das praças, espaços públicos e orlas das praias aldeenses. Seguimos as orientações do prefeito, Fábio do Pastel, de reforçar a segurança da população.”, apontou.

Campanha de conscientização

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública destaca que moradores e turistas devem estar atentos ao Código de Posturas Municipal, que estabelece normas de conduta para segurança e utilização correta das praias.

É proibido o uso de churrasqueiras e de aparelhos de som na faixa de areia, além do uso de objetos de vidro. O acesso de veículos na faixa marginal de proteção também é vetado, assim como o descarte irregular de resíduos.

A prefeitura reforça, ainda, a sinalização das ruas com placas de conscientização ambiental nas principais praias da cidade. Com o feriado prolongado e a realização das partidas do 38º Fest Verão, a gestão pública intensificou as campanhas para sensibilizar os visitantes e moradores a não jogarem lixo nas ruas e nas areias das praias.

As secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Públicos iniciaram a instalação de placas nas entradas das praias da Pitória, do Sudoeste e Salinas. A previsão é que as praias do Centro, da Baleia, Linda, Balneário e Ilha do Boi também recebam a identidade visual com o slogan “O que não vai para o lixo, vai para a Lagoa”. A iniciativa visa conscientizar os frequentadores a não deixarem resíduos na praia e convoca a população a preservar as belezas naturais do município.