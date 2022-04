Acusado de matar policial militar em Saquarema é preso

Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta quarta-feira (20/04), um homem acusado de matar o policial militar Renato Silva de Mendonça. O crime foi cometido no dia 19 de junho de 2021, no município de Saquarema, na Região dos Lagos.

O homem foi capturado na comunidade Manoel Corrêa, em Cabo Frio, também na Região dos Lagos, após trabalho de inteligência e monitoramento. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com os agentes, o homem também era investigado por envolvimento nas mortes do advogado Wagner Salgado, de 42 anos, da esposa dele, Soraya Gonçalves de Resende, de 37 anos, e da filha deles, de apenas 9 anos, em fevereiro de 2017, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo.