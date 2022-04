Homem é preso por uso de documento falso e tráfico em Cabo Frio

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta segunda-feira (18/04), um homem acusado de tráfico de drogas e uso de documento falso. Ele foi capturado na cidade de cabo Frio, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, as investigações tiveram início após denúncias de comerciantes locais a respeito de um homem que estaria usando documento falso, do Estado do Paraná, para efetuar cadastros em lojas.

Os policiais encontraram a residência do suspeito, até então não identificado, e o chamaram para que apresentasse a sua identificação. Após consulta em sistema policial os agentes constataram que o documento apresentado era falso levando o suspeito a confessar o crime e ser preso em flagrante.

Além disso, havia mandado de prisão preventiva contra o homem, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo crime de tráfico de drogas. Ele será encaminhado para o sistema penitenciário.