Acusados de tentativa de homicídio são presos em Arraial do Cabo

Em menos de 24 horas, agentes da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (18/04), dois homens acusados de tentativa de homicídio. A ação aconteceu após trabalho de investigação do Setor de Inteligência da unidade policial.

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira. Dois suspeitos espancaram um jovem em seu local de trabalho. A motivação teria sido uma discussão por conta do atendimento prestado pela vítima no local.

Após tomar conhecimento do fato, os agentes iniciaram as investigações, localizaram testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança instaladas no local e identificaram os suspeitos.