Búzios terá motocross e show de rock no feriadão

No Carnaval fora de época, Búzios vai de esportes radicais e o melhor do rock n’ roll. A Prefeitura da cidade montou um grande espaço de eventos na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves, na estrada que liga Cabo Frio a Búzios. Nos três dias do Carnaval, o público poderá assistir, com entrada franca, a shows de rock em meio às etapas do Campeonato Estadual de Motociclismo. Na sexta-feira se apresenta Capital Inicial e no sábado a Faixa Etária, além de outras bandas regionais.

Com toda estrutura, inclusive com amplo estacionamento, a Fazenda Cunha Bueno fica próximo do Centro de Búzios e de Cabo Frio. O prefeito do balneário, Alexandre Martins, pretende transformar o local num grande espaço de eventos para dar conforto ao público em local de fácil acesso e, ao mesmo tempo, evitar transtornos para o trânsito no Centro de Búzios.

Para abrir a temporada, as secretarias do Lazer e de Esporte e do Turismo e a Subsecretaria de Eventos prepararam uma programação musical especial para quem quiser acompanhar as competições e ouvir música de qualidade. Capital Inicial abre a programação no sábado, a partir das 18 horas. No sábado, a partir das 17 horas, se apresentam bandas regionais e Faixa Etária, a preferida pela maioria dos motociclistas, fecha a noite com clássicos do rock.

De sexta a domingo, serão disputadas as etapas do Campeonato Estadual da Liga Esportiva de Motociclismo (LEMERJ). A Fazenda Cunha Bueno contará com praça de alimentação, posto médico e outros atrativos. No sábado e domingo (23 e 24) serão realizadas as provas de motocross nas categorias: MX 6, MX Júnior, MX50CC e MX65CC, a partir das 8h. O evento conta com o apoio do Búzios Moto Clube e quem quiser participar das competições precisa se inscrever no link: https://femerj.com/inscricao-cadastro-motocross-gratis/.

— Esportes e música de qualidade atraem um público qualificado e exigente. A previsão do tempo para o fim de semana está ótimo para todos aqueles que planejam vir a Búzios para curtir as nossas praias e ainda participar deste grande evento na Fazenda Cunha Bueno — disse o subsecretário de Eventos, Alessandro Lacerda.