Iguaba começa campanha de preservação ambiental nas orlas da cidade

A prefeitura de Iguaba Grande iniciou, nesta semana, a instalação de placas e lixeiras em toda a extensão da orla de Iguaba Grande. A iniciativa faz parte da campanha “Na lagoa, deixe apenas as pegadas”, de preservação ambiental, com o objetivo de orientar os banhistas quanto às regras para a permanência nas praias lagunares do município.

A ação é baseada na Lei Estadual 3.467/2020 que estipula regras para a promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Entre as proibições estão: jogar lixo na areia, utilização de garrafas e utensílios de vidro, circulação com motos e quadrículos, utilização de churrasqueiras ou fogueiras, entre outras.

Para o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, os cuidados com o meio ambiente é um dever de todos.

“O poder público está sempre agindo para cuidar do nosso maior patrimônio, que é o meio ambiente, mas entendemos que isso é também um dever de todos que frequentam a orla da nossa Lagoa de Araruama, que banha o nosso município. É importante frisar que esses cuidados também se estendem a outras áreas da nossa cidade, como as trilhas, APAs, Lagoa do Bulcão e demais lugares de utilização coletiva. Pedimos sempre o apoio da população.” Pontuou Lavalle.

A ação teve a parceria com a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer que preparou, com material sustentável, a estrutura que dá sustentação as placas e lixeiras. Os moradores podem ainda denunciar os infratores através dos telefones (22) 2624-4280, 2624-3275 e 99282-5930.