Traficante é preso ao tentar subornar policiais em Búzios

Um homem foi preso por corrupção ativa depois de tentar oferecer mais de R$ 3 mil para que policiais não o prendessem. Inicialmente, ele foi detido pelos agentes com drogas em um carro. O acusado estava com mais dois amigos. Todos possuíam anotações criminais anteriores e foram detidos. O caso ocorreu no último fim de semana no bairro da Rasa, em Búzios.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em um patrulhamento de rotina quando viram os homens no carro e acharam a atitude deles suspeita. Os acusados foram, então, abordados e revistados. Apesar de não estarem com nenhum documento ilegal, uma sacola plástica com pinos de cocaína foi encontrada no veículo. Todos foram presos.

No momento em que foram abordados, um dos suspeitos ofereceu R$ 3.500 para que o policial o deixasse ir embora, o que não foi aceito pelo agente. Os acusados foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio). Com eles, foram apreendidos 24 pinos de cocaína e uma quantidade de dinheiro em espécie. Dentre as anotações criminais anteriores deles, haviam ocorrências por tráfico de drogas, violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, roubo e outros.