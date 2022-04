Homem com 12 anotações criminais é preso em Saquarema

Um homem com 12 anotações criminais foi preso nesta sexta-feira (15) em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. O suspeito tem anotações pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico armado, furto e violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Ainda segundo a polícia, o homem é integrante da maior facção de tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro e estava envolvido com o tráfico de Jaconé.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pendente expedido pela Justiça. Ele foi então encaminhado ao sistema prisional.