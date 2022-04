Posto de gasolina é assaltado em dias seguidos em Cabo Frio

Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) investigam dois assaltos que ocorreram em dias seguidos em um posto de gasolina que fica na Avenida Améria Central, em São Cristóvão, bairro de Cabo Frio. Informações do G1 indicam que um dos assaltos ocorreu no período da noite na última terça-feira (12) e o segundo assalto ocorreu na quarta-feira (13) no horário da madrugada. Ainda não se sabe o valor total do prejuízo financeiro do estabelecimento.

Segundo informações, o primeiro crime ocorreu com um frentista do local. Ele estava trabalhando e uma moto com duas pessoas parou e pediu para que o funcionário abastecesse o tanque. Assim ele fez, mas, quando os criminosos foram cobrados pelo pagamento do combustível, eles sacaram a arma e falaram que aquilo se tratava de um assalto. O frentista foi rendido e obrigado a dar o dinheiro que estava em seu bolso para os acusados. Em seguida, os bandidos foram embora.

O segundo crime ocorreu quando o posto estava com menos funcionários, no horário da madrugada. Ao invés de uma moto, um carro foi usado para cometer o crime. Eles roubaram o dinheiro do caixa do estabelecimento e também renderam funcionários.

Os acusados ainda estão sendo investigados, eles devem ser identificados pelas câmeras de segurança do local e próximas. Ninguém se feriu.