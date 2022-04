​Preso mais um envolvido em tentativa de assassinato a mando do "Faraó dos Bitcoins"

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), com apoio de agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), prenderam, nesta quarta-feira (13/04), mais um envolvido em uma tentativa de homicídio contra um investidor de criptomoedas da Região dos Lagos.

O crime, cometido em março do ano passado, teria sido encomendado pelo homem conhecido como "Faraó dos Bitcoins", concorrente da vítima.

O criminoso foi capturado em uma residência no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

Com essa ação, todos os réus pela tentativa de homicídio estão presos, inclusive, o "Faraó dos Bitcoins". O processo corre sob segredo de Justiça.