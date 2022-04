Tubarão-baleia é visto em Arraial do Cabo

Um tubarão-baleia foi visto por banhistas locais na praia de Arraial do Cabo, perto da região da Ilha do Farol. Mesmo que o vídeo esteja circulando por agora, a aparição do animal foi em agosto de 2021. Como foi informado pela Prefeitura de Arraial do Cabo.

O recomendado é que não toque no animal, pois ele não tem costume de chegar tão perto assim da praia e poderia estar passando por algum estresse. Mesmo que o tubarão não apresente nenhum risco para os humanos, não é ideal tocar nele.

Nas redes sociais, quem presenciou o momento disse que ficou muito encantado com o animal por perto e defenderam que o tubarão estar em seu habitat.