Acusado de duplo homicídio é preso em Rio das Ostras

Um homem acusado de cometer duplo homicídio, no Espírito Santo, foi preso por policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras). A captura foi possível após troca de informações de inteligência com agentes daquele estado, responsáveis pela investigação do caso.

Segundo os policiais, durante a diligência, ocorrido na sexta-feira (08/04) para localizar e prender o criminoso, ele tentou fugir por um matagal, mas foi alcançado pelos agentes. A ação aconteceu no bairro Âncora, naquela cidade.

O preso foi conduzido à 128ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão pendente. Após procedimentos de praxe, ele foi entregue aos policiais civis do Espírito Santo para medidas cabíveis junto à Justiça daquele estado.