Acusado de roubo é preso em flagrante em Saquarema

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, neste sábado (09/04), um homem acusado de roubo.

De acordo com os policiais, após serem comunicados do delito, iniciaram as buscas e encontraram o autor. Ele estava com produtos roubados quando foi capturado pelos agentes da distrital.

Após a ação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.