Homem é preso após tentar roubar mercado em Cabo Frio

Um homem foi preso após tentar furtar peças de carne seca de um mercado localizado na Avenida Central, no Centro de Cabo Frio, na última sexta-feira (08). Ele já tinha anotações criminais por outros crimes.

Segundo informações do portal RC24H, o acusado teria tentando furtar quatro peças de carne seca e dois energéticos quando sua ação foi percebida pelos funcionários do local, que o detiveram. Após isso, uma confusão se instaurou no estabelecimento e nesse momento os policiais foram acionados. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso e levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.

Os policiais verificam que o suspeito foi solto em 2020 e estava em liberdade condicional. Agora, ele retornará ao sistema carcerário.