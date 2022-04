Turistas flagram tubarão ao lado de embarcação em Arraial do Cabo

Um grupo de turistas ficou surpreso quando durante um passeio pelas águas de Arraial do Cabo, neste sábado (9), receberam a visita de um tubarão-baleia.

Por volta das 10h40,o animal se aproximou do barco e nadou, por alguns instantes, ao lado dele, na altura da localidade conhecida como Baixios, próximo à Prainha do Pontal do Atalaia.

Com porte e coloração notáveis, o tubarão-baleia representa a maior espécie de peixe do mundo. Entretanto, de assustador, este gigante não tem nada: ao contrário da maioria das espécies, o tubarão-baleia atua como um filtrador, alimentando-se de plâncton e pequenos peixes como anchovas e sardinhas.

Portanto, apesar do pânico causado pela visita repentina, o animal é pacífico e oferece poucos perigos aos seres humanos. Sua aparição próxima ao litoral é rara, já que a espécie prefere nadar pelos grandes oceanos, habitando regiões tropicais e temperadas, com exceção do Mar Mediterrâneo. Este peixe pode ser encontrado em águas rasas e profundas, especialmente na linha de costa de países como o México, Austrália e Filipinas (tem preferência por águas mais quentes).