Feriadão em Cabo Frio? Confira o esquema de trânsito da Semana Santa

Ruas do Centro de Cabo Frio serão parcialmente fechadas nos próximos dias em virtude da realização das atividades religiosas da Semana Santa, organizadas pela Paróquia de Nossa Senhora Assunção. Em razão das procissões, em algumas datas será proibido estacionar veículos no quarteirão da Igreja Matriz Auxiliar, entre as ruas Raul Veiga e José Bonifácio.

Confira abaixo as interrupções parciais e a programação religiosa.

09/04/2022 – a partir de 20h – Sábado: Véspera do Domingo de Ramos – Ensaio da Procissão do Fogaréu / Estacionamento proibido nas ruas 13 de Novembro, Itajuru, Jonas Garcia, Avenida Assunção e Praça Dom Pedro II.

10/04/2022 – a partir de 7h30 – Domingo de Ramos: Procissão do Domingo de Ramos / Proibido estacionar nas ruas Itajuru (Convento Nossa Senhora dos Anjos), João Pessoa, 13 de Novembro e avenidas Teixeira e Souza e Assunção.

12/04/2022 – a partir de 18h45 – Terça-feira: Procissão das Sete dores de Nossa Senhora / Estacionamento proibido nas ruas Marechal Floriano, Major Belegard, Hildebrando Assunção, 13 de Novembro, Travessa Maçônica, Praça Porto Rocha e Avenida Assunção.

13/04/2022 – a partir das 18h45 – Quarta-Feira Santa: – Procissão do Fogaréu / Proibido estacionar nas ruas 13 de Novembro, Jonas Garcia, Itajuru (Convento Nossa Senhora dos Anjos), Avenida Assunção e Praça Dom Pedro II. Também haverá fechamento do bolsão do estacionamento ao lado do Convento Nossa Senhora dos Anjos durante todo o dia. Nenhum veículo poderá estar estacionado na área.

14/04/2022 – a partir das 21h15 – Quinta-Feira Santa – Missa do Lava-pés e Transladação do Santíssimo Sacramento / Proibido estacionar na rua 13 de Novembro e na Avenida Assunção.

15/04/2022 – a partir das 9h – Sexta-Feira da Paixão do Senhor – Procissão do Encontro / Proibido estacionar nas ruas Itajuru (Convento Nossa Senhora dos Anjos), Silva Jardim, 13 de novembro, Barão do Rio Branco, António Feliciano de Almeida, Jorge Lóssio, Largo Santo Antônio e Avenida Teixeira e Souza.

15/04/2022 – a partir das 17h15 – Proibido estacionar na rua 13 de novembro, Avenida Assunção e Praça Porto Rocha.

16/04/2022 – a partir de 22h30 – Sábado Santo – Procissão do Senhor Ressuscitado / Proibido estacionar nas ruas 13 de Novembro, José Bonifácio, Santos Dumont e Raul Veiga.